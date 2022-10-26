新北市瑞芳區台2線濱海公路76公里處，也就是在水楠洞路段附近，26日中午發生一起自小客與小貨車對撞的意外事故，兩車司機都受傷，經新北市消防局第六大隊緊急送醫治療，現在則在瑞芳分局指揮下，透過路肩單線雙向通行。關於詳細事發原因，還有待警方進一步調查。
新北市警察局瑞芳分局指出，26日下午1時35分左右，在台2線濱海公路76公里處，一部由20餘歲楊姓男子駕駛的自小客車，與60餘歲張姓男子駕駛的小貨車對撞，兩部車子的車頭都全毁，自小客車的氣囊也爆開彈出。
新北市消防第六大隊派出瑞芳分隊3車8位救護人員到場，緊急將受傷的楊姓及張姓男子送醫急救。初步瞭解，兩人都僅有肢體疼痛擦傷，意識都清醒。
不過因為兩車對撞後，占用了濱海公路南下及北上車道，所幸該路段的路肩較寬，在瑞芳分局員警的指揮下，維持單線雙向通行。並通報基隆工務段派員到場清理散落物及路面油漬。至於確切的事發原因，還有待警方進一步調查。
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