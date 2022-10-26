年底台北市長選舉投票倒數，對於近期一再遭綠營拿副市長任內的台北城市博覽會預算瑕疵議題猛攻，無黨籍市長候選人黃珊珊今（26）日在臉書還原事件細節，她更改編對手、民進黨候選人陳時中的名言，狠酸綠營「選舉奧步，大可不必」。

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黃珊珊今在臉書發文表示，城博會的起因很簡單，在去年9月8日時，她與台北市長柯文哲、美學辦公室執行長李得全秘書長到松菸參觀展覽，10月3日台灣設計研究院到市府向柯進行簡報，「市長裁示配合台灣燈會，前置展以城市博覽會方式辦理」。

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黃珊珊接著提到，在經過討論後，柯文哲裁示由研考會主政，動用第二預備金進行先期規劃，「所以10月4日時，我先以紙本文字交辦研考會，以利進行後續流程，這張紙本就成為公文內簽的附件，所有公文都一清二楚」。黃珊珊也痛批，議員不公布全部的公文，就是在斷章取義、扭曲事實。

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黃珊珊說，她做事坦坦蕩蕩，因此具名書面交辦，「我寫的，我負責」，不會將「我負責」掛在嘴上，結果連會議紀錄都沒有，責任來馬上跑。黃也強調，台北市早已是個法治城市，公務人員絕不會違反程序與法令，她痛批「為了選舉，這些魚目混珠的選舉奧步，真的大可不必」。