民進黨今中常會，會中邀請中華亞太菁英交流協會祕書長王智盛，以「中共二十大的人事佈局」為題進行專案報告；身兼黨主席蔡英文總統表示，從這次中共二十大來看，不一樣的是，在民主台灣，每位公民手中都有神聖的一票，可以決定自己的未來。 台灣的民主自由不是從天而降，「我很認同何美鄉教授講的，我們一不小心就會失去全部」。

中研院生物醫學科學研究所研究員何美鄉在臉書提醒，「不要核酸要吃飯，不要封控要自由，不要謊言要尊嚴，不要文革要改革，不要領袖要選票，不做奴才做公民」，這些台灣都有了，不要一不小心就丟了全部，網友紛表贊同。

蔡英文今裁示表示，他也要再次表達，「在理性、平等及相互尊重之下，我們也願意和北京當局，尋求雙方可以接受，維持台海和平穩定的方法」。維持台海及區域的和平穩定，是兩岸共同的責任。

總統還說，但是，面對中國威權主義的擴張，她也必須強調，「我們越是做好準備，北京冒進的機率就越小；我們越是團結，台灣就越強壯、越安全」。

黨發言人黃彩玲會後轉述蔡英文裁示表示，如同她在今年國慶演講所強調的，持續站穩「四個堅持」、持續強化「四大韌性」，就是台灣的立場。「我們的立場很堅定，就是國土主權不退讓、民主自由不妥協、兵戎相見絕對不是兩岸選項」 。

這幾天，世界民主運動全球大會，在台灣舉辦，這就是世界支持民主台灣，也是台灣堅定和民主夥伴站在一起的具體表現。捍衛國家主權、守護國家安全、確保世世代代民主自由的生活方式，這是民進黨作為執政黨的使命，希望所有的黨公職一起打拚，和全體國人團結努力。