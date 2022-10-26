許淑華從南投市長、立委起，一直關注中興新村發展，與當地住戶及業者有深厚友誼。（許淑華競辦提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣長林明溱7月起深入各村里展開「卸任感恩座談」，26日感恩列車進駐中興新村。國民黨籍南投縣長候選人許淑華應邀出席，感慨中央推地方創生，卻不願留下原住戶，強調未來入主縣府，將以住民為出發點，兼顧眷村文化與新創產業，打造中興新村獨特品牌個性。

許淑華感慨指初，台灣省政府廢省後，中興新村發展停擺了20多年，眷舍住民被迫遷離，文化景觀也跟著快速凋零，中央推中興新村地方創生，卻不願留下原住戶，根本是本末倒置。

「未來若有機會入主縣府，對於中興新村發展，我將以住民為出發點。」許淑華強調，未來將要求中央釋出部分管理權責，讓地方政府實質協助中興新村發展，不只守護文化資產，也將推動經濟發展，由縣府當媒介、里辦公室當引擎，媒合住民與文創團體合作，讓遊客從視覺、聽覺、味覺了解中興新村，打造中興獨特品牌個性。

許淑華坦言，中興大學進駐中興新村設置分校，大家都樂觀其成，未來將要求各局處全力配合興大發展，也盼中央與地方攜手努力，透過產、官、學等方式，開創中興新村永續發展新紀元。