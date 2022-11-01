均衡城鄉區域發展，台中市政府近幾年積極推動各項交通與道路建設，建設局長陳大田1日上午在市政會議專案報告時指出，包括原市區與山海屯區，市府3年來開闢橋梁與道路共166條、長度超過73公里，花費預算計438億元，其中山海屯區分別有37、40及36條，讓交通路網更便捷。

市長盧秀燕主持市政會議，她說，從2020年至今，台中市在全國公共工程金路獎奪接連3年奪下六都第一，且市府各項建設開闢、詩作速度都持續提升，以「大智路打通」及「東豐快速道路」為例，延宕多年的工程都獲得解決，要感謝建設局團隊的表現。

陳大田指出，為推動區域均衡發展、達到都市縫合，市府近幾年積極推動便捷且宜居的交通路網，像是「大智路打通」就讓台中火車站前後站能串連，可發揮鐵路高架化、疏導交通引流等功能，是全台灣最大的住商拆遷典範，吸引「三井LaLaport購物中心」進駐，可達到區域發展目的。

此外，「東豐快速道路」在前朝因環評問題被要求停工，這條山城居民殷殷期盼了20多年的生命線救援道路，日前終於復工，陳大田表示，東豐快不只可達到救援、交通通勤目的，也是條經濟道路，可促進當地產業發展；另「市政路延伸」與「溫寮溪」等工程目前都在進行中。

陳大田強調，台中市管轄的橋梁共有2237座，數量為全國第一，市府近年來提高安全檢修經費，確保民眾行的安全；而「台中大肚－彰化和美跨河橋梁新建工程」日前也動工了，未來通車後將可節省台中大肚到彰化和美約20分鐘車程，達成中彰30分鐘生活圈目標。