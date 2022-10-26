為了鼓勵認養犬貓的飼主為毛孩投保，北市今起推出「浪愛有保庇」活動，動保處表示，去年及今年到動物之家認養犬貓，但未參加動保處專案保險，並自費為毛孩投保寵物險的飼主，可於12月15日前上網登記，申請1500元超商禮券，或可至動物之家中繼園區現場登記，限額220組。

北市2019年6月1日起全國首創認養寵物1年期專案保險措施，動保處指出，經過2年推廣，多數飼主已具寵物保險觀念，今年起不再委託產險公司幫台北市動物之家認養寵物投保，所以規畫「浪愛有保庇」活動，若認養飼主自主幫毛孩投保，可上網登記申請1500元禮券，每隻認養毛孩可獲得1份，限額220組。

飼主余小姐表示，去年在動物之家遇到愛犬「毛毛」，由動保處提供寵物保險專案，讓認養成犬較不擔心醫療費用負擔。飼主董先生則說，認養的米克斯犬「波妞」在家中玩耍撞倒貨架使物品掉落傷及眼睛，診斷後評估需摘除眼球，術後也有專案保險獲得手術費用補償保險金10000元，減輕動物醫療費用負擔。

動保處表示，「浪愛有保庇」獎勵活動對象包含去年及今年認養，且未曾參與動保處各項寵物保險專案的犬貓，申請期限截至12月15日，除了線上登錄外，也提供台北市動物之家中繼園區（內湖區安美街191號）臨櫃登記申請。