由必應創造、好看娛樂 、Funique VR聯手打造「全明星星光音樂會」日前邀來小春、范逸臣、蔡昌憲、顏佑庭、吱吱一同火熱開唱，台下更是星光熠熠，有全明星運動會的藝人阿樂、琦琦，紅隊梅賢治、葉慈毓、曾昱嘉、文雨非、夏浦洋、張家陞、于成炘。黃隊林志宇、曾奕翔、鄭靚歆、劉心語、彭尊、各務孝太、Zing、徐瑋澤、壯壯、林襄。藍隊謝予容 、Choco、黃宏軒、陳妤等。

小春一上台開心分享，好久沒這樣和大家齊聚一堂了，大讚這個場地有星空、有帳篷、有海風，「你們在台下烤肉，我在台上演唱，很像學生時期的營火晚會。」第二接棒的是蔡昌憲在演唱完歌曲〈有閒〉説：「這場演唱會真的很考驗意志力，我在台上唱歌，卻一直聞到烤肉香，如果沒有運動員的精神，真想拋下麥克風到台下大快朵頤。」

最後壓軸范逸臣登場，唱到歌曲〈無樂不作〉掀起了音樂會的高潮，范逸臣唱到霸氣脫下外套，並感性吐內心話，分享大家參與《全明星運動會》真的要付出全部心力，「隊員們一週七天，一天錄影，其他六天做自主訓練，很多運動項目從不會訓練到可以比賽，過程當中大家『流汗、流淚、生氣、吵架，也有很多摩擦、磨合』，但也因為有過這樣的革命情感，所以大家情感連結的得更深，也貼心叮嚀提醒學弟妹保持健康最重要，不要受傷了。」