林柏宏甫以實境節目《阮三个3》拿下第57屆金鐘獎益智及實境節目主持人獎。（瑞美公關提供）

甫以實境節目《阮三个3》拿下第57屆金鐘獎益智及實境節目主持人獎的林柏宏，今（22日）出席保養品一日店長活動，昨在紅毯上秀出精壯臂膀引發熱議，更被不少人選為紅毯五帥之一，他害羞感謝大家的肯定，也坦言其實一開始有點抗拒穿無袖露手臂，因為自己身形太瘦，後來確定衣服後，前2天「臨時抱佛腳」，開始努力健身，直到昨天出門前也有再練一下。

提到獲獎，林柏宏說，「我從得知入圍到坐在台下都覺得很不可思議啊，台下激動的意思是『怎麼可能』，在台下還沒有麥克風，聽不懂我們講話，我其實一直在說怎麼可能，到現在還是沒有真實感，很謝謝評審給的肯定！」對於擊敗吳宗憲、曾國城等資深大前輩們，他也謙虛表示「我自己身為觀眾，從小看憲哥、城城哥的節目，都參加過他們這些節目，都非常佩服他們在節目中的投入，不敢說是打敗，覺得是故事有打動評審，我是節目主持人都被這些來賓的故事打動，這是節目很珍貴的地方。」

林柏宏也感謝楊貴媚的帶領，「媚姐在這個節目努力好幾年，帶著大家從第一季到第三季，一路以來對於《阮三个》的照顧付出，非常感人，身邊的家人朋友本來不知道，看了這個節目後，覺得很溫馨，帶給大家很多溫暖。」媽媽也在他得獎後傳訊息大讚「恭喜！好棒」。林柏宏也感謝幕後工作人員的支持，更透露當初電視台長官叮嚀他們「努力玩、放開大膽去玩，真的讓我們做自己，玩很大！」沒想到竟然成功得獎。

林柏宏曾以《六弄咖啡館》拿下金馬獎最佳男配角，如今又抱走一座金鐘獎，被問到有沒有機會添一座金曲獎湊成「三金大滿貫」。林柏宏說，自己唱歌就是好玩，不過其實很常跟導演說「導演可不可以讓我（唱主題曲）」，還很常故意在片場唱歌，結果都沒有被採用。像是電影《怪胎》時也是毛遂自薦獻唱主題曲，結果被導演廖明毅直接拒絕「不要，我有別的歌手人選。」笑翻眾人。他也認為「無論得金鐘還金馬都是很大的驚喜，過程中沒有以獎項為目的，玩得開心是每個工作很重要的心態」。