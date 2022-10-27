國民黨台北市長候選人蔣萬安22日在活動上，針對外界對他身世的質疑甚至波及其家人，再度喊出「你們就衝著我來，不要去打我的親人」，讓前民進黨立委郭正亮盛讚，蔣開始大變型、有所成長，突然之間有了帝王將相的「相」出現，更展現了身為領導人的霸氣。此說法引熱議，不少網友卻表示，只要一想起中選會主委是李進勇，就不禁「毛骨悚然」。

郭正亮昨（26）日在《中天新聞》節目〈綠也掀桌〉表示，蔣萬安在《董事長開講》台上講出，「你們就衝著我來，不要去打我的親人」這句話，讓國民黨台北市議員徐巧芯噴淚，認為蔣終於有個男子漢的樣子；郭則認為，當領導者就是要有點霸氣。

郭正亮直言，蔣萬安開始大變形，突然之間開始有帝王將相的「相」出現。從這次選舉，可以看到蔣的成長，蔣的魄力也終於被激出來了，可見人就是要鞭策才會長大。

此說法引熱議，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》留言：「話別說太早，別忘了中選會主委是誰」、「一想到中選會主委是李進勇，我就毛骨悚然」、「要小心中選會」、「別忘了藍軍面對的是『最會選舉的政黨』」、「這次三腳督對手也在伯仲之間，千萬不能掉以輕心」、「我也覺得蔣萬安有成長，但選情還是很不樂觀」。