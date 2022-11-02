年底九合一選舉倒數不到一個月，台北市長的選情更是備受矚目。《TVBS民調中心》1日曝光了最新出爐的台北市長民調，國民黨台北市長候選人蔣萬安以37％奪冠，民進黨候選人陳時中為27％，無黨籍候選人黃珊珊為21％。文化大學廣告系主任鈕則勳今（2）日表示，「疫苗政策將是陳時中最大的風險，11月5日的政見辯論會，將是黃珊珊絕地大反攻的機會」，引發討論。

鈕則勳今日在臉書上表示，從《TVBS》的民調可以看得出來，蔣萬安持續領先，第二名是陳時中，他已經反超了黃珊珊。鈕則勳指出，「就這整個趨勢來說，蔣萬安現在應該是整個台北市長候選人中，擔任領先者的角色」，蔣萬安若是要保持領先的地位，就要在11月5日的市長辯論會上強攻陳時中的「疫苗政策」，也要針對自己的政見做相關的規畫；至於陳時中反超黃珊珊，暫時免掉了「棄陳保黃」的風險，不過鈕則勳也提及「陳時中還是有相當程度的風險」。

鈕則勳強調，「若是蔣萬安在11月5日不斷強攻疫苗採購、疫苗政策的相關問題點的話，如果陳時中又是藉由四兩撥千斤、船過水無痕的方式來做回應，沒辦法凸顯出他做為候選人負責任的態度的話，那這個部分會被蔣萬安所攻陷，這對他來說是非常大的風險；另一個陳時中的風險，就在於人設是不是能夠導回他做為指揮官有利的人設，是一個非常重要的關鍵」。

最後鈕則勳表示，黃珊珊還是有一定程度的優勢，特別是在辯論會上，「她是在三個候選人之中最熟稔市政的，所以她在辯論會中可以發揮她最大優勢的機會」，鈕則勳認為，黃珊珊在政策鋪陳的面向上，絕對會佔據非常有利的地位，她在策略上一定會點出蔣萬安和陳時中在政見面向「不可行」或是「不到位」的地方，來凸顯她自己在市政上是熟稔的，「11月5日的政見辯論會，對黃珊珊來說一定是一個絕地大反攻的機會」。