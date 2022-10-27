小編今（27）日精選5件不可不知的國內外財經大事。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳本周悄抵台灣，行程與停留天數保密到家，傳出將與台積電總裁魏哲家等台灣供應鏈合作夥伴及客戶會面。

據業界消息，輝達才剛推出的GeForce RTX 4090旗艦級顯卡，雖然訂價高達1,599美元創下新高，歐美市場銷售情況卻優於預期，但輝達有意將顯卡產能移轉生產資料中心NVIDIA H100顯卡，其中原因包括H100顯卡價格更高且利潤更好，資料中心市場需求相較於消費性市場仍維持暢旺，同時也是期待在寬限期內可以銷售更多H100顯卡給中國客戶。

【1】輝達黃仁勳訪台 來意大家猜

據業界消息，繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳本周已抵台灣，將與台灣供應鏈合作夥伴及大客戶見面，並且可望與台積電高層見面，針對市場景氣變化及如何調整生產計畫等交換意見或進行協商，希望能盡快度過庫存修正景氣寒冬。

【2】美禁令罩頂 海力士恐撤出中國

美國晶片新禁令持續發酵，已大幅影響半導體大廠在中國布局，記憶體巨頭SK海力士26日表示，最壞情況下將會撤出中國，出售工廠與資產後轉移設備回韓國。

雖然美國在禁令頒布後，隨即給予台積電、SK海力士、三星電子等在中國建廠的半導體企業一年豁免權，但這些企業在中國的後續發展似乎已出現動搖。

【3】聯電老實樹 明年晶圓代工產值恐下滑

聯電受到半導體生產鏈庫存修正以及設備交期遞延影響，今年資本支出下修至30億美元，但聯電總經理王石表示，台南12吋廠Fab 12A的 P6廠區，以及新加坡12吋廠Fab 12i的P3廠區，仍會持續進行擴產計畫，而且長約客戶沒有違約情況，不過，明年晶圓代工產值恐將下滑。

【4】日圓先生：日圓明年恐貶至170

有「日圓先生」之稱的日本前副財務大臣榊原英資表示，日圓兌美元匯價可能持續走貶，明年恐跌至170日圓。此外，他預測日本銀（央）行將因為通膨壓力，在總裁黑田東彥明年卸任後開始升息。

【5】大摩：陸終結動態清零...盯3跡象

全球關注大陸何時結束「動態清零」政策。摩根士丹利26日指出，未來三到五個月，要觀察大陸長者疫苗接種率進展、mRNA疫苗審批，以及官方如何描述疫情帶來的威脅三項指標。大摩認為，上述指標可能預示大陸即將結束清零政策。