心悅(6575)口服膠囊Tannquilynne產品已獲得新加坡衛生科學局Health Sciences Authority(HSA)保健品分類認可，未來將由馬光(4139)的醫療通路在新加坡銷售。

心悅指出，未來將陸續提供多款替代性療法，除了新加坡，還計畫在台灣、澳洲、加拿大、德國、香港等地送件申請。

心悅生醫創辦人暨執行長蔡果荃教授表示，今(111)年7月新加坡公布的健康宣稱項目清單有800多項，涵蓋所有人體的器官功能。

蔡果荃指出，新加坡的做法是以新的法規途徑來尋找有益健康新的「替代治療」(alternative medicine)。心悅提供類似新藥申請的完整安全性及有效性資料(除了三期臨床試驗，而包括長期毒理的資料)，在最短的時間裡獲得這一分類認定。

馬光控股旗下新加坡中醫診所，目前在新加坡經營33家中醫診所、以及黃耀南藥行進行中藥材買賣與中成藥、保健品販售，未來心悅產品將在馬光通路銷售。