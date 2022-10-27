據相關人士透露，瑞士信貸正在接近完成一筆交易，將旗下的證券化產品集團(securitized-products group；SPG)賣給投資人阿波羅全球管理(Apollo)，以及太平洋資產管理(PIMCO)。

據華爾街日報首先透露，瑞信將於周四揭露此一消息和相關細節，以及公布瑞信規劃中的策略調整。

據了解，包括大型債券管理公司PIMCO，以及大型資產管理人阿波羅等財團，在該交易中擊敗了由Centerbridge夥伴，以及再保險公司Martello Re所組成的財團。

瑞信正在為其業務尋找買家，以籌措更多資金。路透在上周曾報導，資產管理公司Janus Henderson和包括Blue Owl資本在內的投資公司，正在考慮對瑞信的美國資產管理部門提出潛在收購報價。

另外據知情人士透露，瑞士金融監管單位Finma正密切關注瑞信的重整計畫，該機構經常與瑞信聯絡，突顯出重整計畫的敏感性。

瑞信即將公布戰略評估的報告，目前仍不清楚瑞信可能出售那些業務、售價是多少，這也將影響到，瑞信可能必須向股東提出多少要求。