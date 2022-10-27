四面楚歌的瑞士信貸(Credit Suisse)周四公布第三季出現虧損驚人的40億瑞士法朗(約40.6億美元)，大幅地高於平均預測的4.13億瑞士法朗虧損，也高於第二季的15.9億瑞朗虧損。該行也陸續公布了新的戰略評估。

該瑞士第二大銀行在第三季錄得129億瑞士法朗的淨資產外流。在第三季，一系列負面的新聞標題，掩蓋了該行重整的努力。

該行第三季的一級資本適足率(CET1 capital ratio)為12.6%，低於分析師預期的13.4%，也低於第二季的13.5%。

瑞信在周四表示，該行客戶在最近幾周撤離了資金，拖累該行違反一些有關流動性的監管要求；突顯市場劇烈波動和社群媒體謠言風暴，對瑞信業務產生的影響。

瑞信還表示，打算分拆其投資銀行部門，成立第一波士頓諮詢公司(CS First Boston)，專注於諮詢和資本市場，並希望吸引第三方資本，並與新的瑞士信貸建立合作關係。

瑞士信貸指出，將建立一個資本釋放部門，以便逐步地縮減非戰略性、風險較高的業務；同時宣佈將出售大部分證券化產品業務。