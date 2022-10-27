美國商務部7日對中國祭出新一輪出口管制，禁止美國企業支持中國高階晶片生產，除非取得美方批准，卻也傷及美國企業，美國半導體設備商科磊（KLA）警告，受晶片禁令限制，預計2023年將產生6億至9億美元的損失。科磊認為晶片禁令將在2023年重創美國半導體，造成嚴重損失。

綜合外媒報導，科磊公布第三季營收為27億美元（折合約870億新台幣）、年增30.7%，中國是最大營收貢獻國、占比高達31%。在美國限制對陸銷售先進技術之際，科磊表示，目前還在評估最新出口管制的衝擊，預期對本季營收的整體直接影響約為1億美元，展望2023年，預測禁令對營收的影響將介於6~9億美元。

科磊並不是唯一受美國晶片禁令造成損失的企業，另一半導體設備商科林研發受創更深，在損失中國大客戶情況下，預期明年公司收入恐減少20億美元至25億美元（折合約650億至810億新台幣）。科林研發是全球市值第4大半導體設備商，其營收有30%都來自中國。

美國晶片設備供應大廠應材，同樣將今年8月至10月收入預測，從約66.5億美元調降至約64億美元（折合約2150億至2070億新台幣）

美方晶片禁令已逐漸發酵，上述科磊、科林研發、應用材料等都已暫停對中國半導體製造商的銷售和服務，總部位於荷蘭的艾司摩爾也已告知公司的美國員工，在評估制裁期間停止為中國客戶提供服務。