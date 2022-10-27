「台灣燈會」睽違23年後，以「光源台北」為主題再度回到台北舉辦，北市社會局表示，活動預計召募3500位志工，截至目前已有2600多人加入團隊，「志工」是主辦單位最強大的後援部隊，在活動開始報名後即受到熱烈迴響。

「台灣燈會」活動預計召募3500位志工，截至目前已有2600多人加入團隊。（摘自志工召募影片）

社會局表示，近期有許多團體反映召募期程過短，來不及協助單位內的志工團體報名，為讓更多有意願的市民有機會加入燈會志工，延長報名時間至11月11日，歡迎充滿熱忱的市民朋友、企業志工、大專院校青年、社區團體組隊報名把握機會加緊腳步報名 。

社會局強調，在國際及全台各項大型活動中，志工的參與是活動成功的關鍵之一，感謝每一個熱忱加入志工團的朋友，「2023台灣燈會在台北」主展區以「光·源·未來·中央」四大展區為主題，目前光展區（東區商圈）、源展區（松山文創園區）及未來展區（信義商圈）都還可以報名擔任志工。

社會局也說，燈會志工福利除了保險、交通補助、時數證明外，還有燈會志工專屬背心、服務時數滿額贈品及神祕禮物，並持續辦理志工培訓課程，鼓勵市民把握時間趕快加入志工行列。