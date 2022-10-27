長年有供水問題的基隆市信義區民生世界社區，27日在立法委員蔡適應協調下，與台灣自來水公司簽約，完成「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫」第一階段的行政程序，後續將依規定公開招標。蔡適應表示，困擾居民20餘年的問題，總算看見圓滿解決的曙光。

蔡適應表示，民生世界社區的供水問題，藉由經濟部水利署推動的高地供水計畫獲得解決，整體供水改善工程由政府補助八成、民眾負擔二成費用，總經費大約2495餘萬元，每戶負擔9450元，20年操作維護費用為1259餘萬元，每戶負擔4608元、分20年繳交，每期水費帳單38元。

蔡適應說，在社區居民與水公司的溝通過程中，他多次協助社區區分所有權人和自來水公司，針對改善需求磋商。也感謝社區朋友們的幫忙，過程中有很多熱心的住戶參與，總算在今年完成簽約程序。

這場簽約儀式由民生世界社區管理委員會主任委員陳以淳和台灣自來水公司第一區管理處副處長李基城代表簽約。社區代表也在會中特別感謝蔡適應及市政顧問陳東財的協助。

蔡適應指出，自來水公司招標完成後，會馬上與社區居民開施工前說明會，未來完成工程改善後，社區住戶的用水將得到保障，以後要是有爆管或是水壓不足問題，都能直接向自來水公司報修，減少社區長期負擔高額的修管和道路刨鋪費用。