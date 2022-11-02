屏東小黃公車目前共有19條路線，屏縣府持續依照運量及民情反映滾動調整路線設站點位，即日起因應運量、新闢道路通車，調整708萬金線及710萬安線，708萬金線試辦撤站及新增四春里三山國王廟、泗林里朝林宮、泗林北極殿；710萬安線新增打鐵天后宮、打鐵寮社區等2處站點，希望能讓更多社區長輩、孩童享有小黃公車便利服務。

屏縣府交通旅遊處表示，屏東縣潮州地區小黃公車路線目前有4條，分別為707新開寮線、708萬金線、709香社線、710萬安線，自2021年營運以來，廣受民眾好評，為顧及偏鄉社區長者出入市區門診、購物等需要，改善巷弄沒有公車服務的社區困境，也持續依照運量滾動調整設置站點。

因此即日起試辦708萬金線取消服務頭溝水社區、鹿寮社區及可茵山可可莊園等3處站點，並新增四春里三山國王廟、泗林里朝林宮、泗林北極殿等3處站點，如3個月後無不良反應則正式調整。

710萬安線也隨屏112線道路通車之便，新增打鐵天后宮、打鐵寮社區等2處站點，讓更多偏鄉社區民眾、長者都可以享有小黃公車便利的服務。