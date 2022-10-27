文化觀光局邀黑嘉嘉走訪嘉義特色景點拍攝觀光形象影片，當時嘉義縣長翁章梁特別招待她吃民雄鵝肉。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

10月國境開，嘉義縣長翁章梁看準外國遊客來台旅遊觀光市場，邀約具國際知名度的圍棋名人「黑嘉嘉」拍攝觀光影片「一起來嘉」，透過影視角度包裝嘉義縣旅遊，該宣傳影片在今年坎城世界影展大放異彩，榮獲最佳廣告，成功打響海外宣傳第一炮。

嘉義縣邀圍棋名人「黑嘉嘉」拍攝觀光影片「一起來嘉」，在今年坎城世界影展大放異彩，榮獲最佳廣告。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉縣文化觀光局指出，「一起來嘉」除榮獲2022坎城世界影展最佳廣告，也獲得2022 SENSEI Tokyo FilmFest 最佳廣告提名、2022 Amorgos Tourism Film Festival 希臘旅遊影展，以及The 180’Berlin FilmFest 柏林旅遊廣告影展入圍等殊榮。

嘉義縣邀圍棋名人「黑嘉嘉」拍攝觀光影片「一起來嘉」，在今年坎城世界影展大放異彩，榮獲最佳廣告。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

文觀局指出，「一起來嘉」呈現「享受在嘉。每一步都是好的落點」為主題，主打嘉縣友善旅遊環境，不論是自然生態、人情溫度、宗教信仰、風味小吃，或者是徜徉廣大茶園享受自然風光，百分百觸動觀眾心弦，讓各界知道「原來台灣最友善的旅遊，嘉義都有」。

嘉義縣邀圍棋名人「黑嘉嘉」拍攝觀光影片「一起來嘉」，在今年坎城世界影展大放異彩，榮獲最佳廣告。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

翁章梁表示，國門已開，除國人出國旅遊，嘉義縣也是外國遊客來台首選，透過海外影展行銷嘉義，就是希望透過影像宣傳手法，把嘉縣的觀光獨特性推廣給海外觀光客。

嘉義縣邀圍棋名人「黑嘉嘉」拍攝觀光影片「一起來嘉」，在今年坎城世界影展大放異彩，榮獲最佳廣告。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

文化觀光局長許有仁說，現今數位行銷市場，影片是非常重要的行銷媒材，而這次影展獲肯定，嘉義縣未來也將投入更多心力在數位及海外宣傳，以多元方法將嘉縣的美宣傳出去，讓遊客「來嘉，不想回家」。