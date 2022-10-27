宥勝在片中飾演的老師被學生王渝萱撩後「勃起」。（奇葩娛樂提供）

飾演母女的許乃涵（左）和王渝萱，在片中各有不同尺度的親密動作戲。（奇葩娛樂提供）

電影《小藍》今（27日）舉辦首映會，導演李怡芳率領主演王渝萱、許乃涵、周詠軒等人出席，宥勝在片中飾演的老師，因被學生王渝萱撩後「勃起」，談及此場戲宥勝笑說其實有先做功課，參考羅賓威廉斯的喜劇電影，但是那個道具太大了，跟《小藍》不一樣。李怡芳導演笑回覆《小藍》是參考台灣男性標準尺寸，宥勝在旁補充說：「因為還沒看電影，還不知道效果怎麼樣，但當時看到道具時覺得….尊重劇組的道具尺寸。」

談及最印象深刻的戲，王渝萱分享是片尾的自慰戲，表演指導百白在現場幫她看螢幕，用手同步給王渝萱示意呈現的畫面，「百白老師用手示意腳的高潮，讓我很難忘」。導演在旁解釋說：「這一場因為太過戲劇性，所以後來有做刪減。」許乃涵在旁鼓吹說若是票房好的話，可以特別釋出。聊到票房，現場問及票房祭品，許乃涵笑說通常都是破多少可能要裸哪裡，但是《小藍》已經全部都給大家了，只剩下腳背沒露，現場慫恿最帥暖爸宥勝要不要「翹」其他地方，宥勝笑說：「翹腳趾的話沒有問題！」

百白除了擔綱表演指導，也客串攝影老師一角，她透露當時與李怡芳導演是在其他劇組工作時認識的，「一直很困惑，為什麼這個姊姊總是躲在角落默默的對我傻笑啊？」直到她提出《小藍》表演指導邀約才得知已被導演鎖定。飾演國文老師的知名YouTuber眼球中央電台女主播眼肉芽，平常在YouTube上可以搞笑、坦然，但這次是比較溫和的老師，電影裡還遭學生曲解詩詞「願同塵與灰」意思，在課堂上頂嘴，「電影沒有什麼誇張或搞笑的成份，要很認真的講台詞，讓我有一點不習慣與膽怯。」

飾演母女的王渝萱與許乃涵，在片中各有不同尺度的親密動作戲，其中許乃涵更是貢獻該片最大尺度「背部全裸」，好身材備受讚譽，但其實許乃涵透露因為是普通的上班族媽媽，不是健身網紅，所以沒有特別鍛鍊，是自然呈現。許乃涵表示其實原本拍攝時是設定可以穿丁字褲，但因為擔心丁字褲的痕跡後置很難修掉，所以就直接上了！許乃涵笑說：「其實沒有考慮太久，反正前面還是有貼起來啦，付費內容還是看不到的放心！」

對於首部執導電影即將正式與觀眾見面，李怡芳導演表示：「近日來幾場試映，我發現觀眾反應兩極，小部分的年長觀眾表示不能接受這樣的青少年現況，而大部分的年輕族群都說非常真實並貼近他們的生活。甚至兩方人馬還在現場激辯起來。非常有趣。很期待更多的高中大專學生進戲院來觀賞《小藍》，開啟更多的對話。」現場演員群皆邀家人一同觀影，許乃涵笑說：「要給媽媽一些刺激，因為我可以再成長、年輕一次。」王渝萱則表示可能看完會把心得文封鎖不敢讓小孩看到，宥勝也期待自己看完後的反應，會開放到什麼程度。該片將於11月4日上映。