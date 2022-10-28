小薰為演出暴增7公斤。（華映提供）

由陳潔瑤執導的溫馨感人電影《哈勇家》獲得金馬最佳劇情片、導演、女配角、新演員、原著劇本、電影原創歌曲等6項大獎提名，今曝光正式預告揭露了哈勇一家人正遭逢的各式紛擾，選舉紛爭、未婚懷孕、土地畫分、菜園生計等種種問題紛至沓來，讓這個冬天過得特別揪心。如同預告裡的標語「每一個家庭都會遇到冬天，只是今年提早來了」，也可見到來自徐若瑄、專業影評人及一般觀眾的鼓勵，深深感動不同的觀影人。

小薰曾主演陳潔瑤導演的上一部長片《只要我長大》，在2016年獲得北影最佳新演員獎。這次搖身成為林亭莉和黃信赫口中「嬸味很濃」的人，還特地增重5至7公斤，褲子從M直接穿到XL號，被導演說還可以再胖一點，讓她很驚訝，「我是臉不容易胖，肚子和屁屁都可以擠出很多肉了。」殺青半年後，她才慢慢瘦回來。拍攝時，演她姪女的林亭莉，以及黃信赫都說，小薰看起來真的很像自己的嬸嬸，讓她笑說自己真的太入戲了。

可是最初選角，小薰並不是演這角色。陳潔瑤一開始便堅持哈勇家人都要是泰雅族背景，擅長發掘並調教素人演員的她，逐一找齊「哈勇阿公」陳德清、「阿嬤」林詹珍妹、哈勇「大兒子」洪金輝、「二兒子」林孟君等角色後，二媳婦一角卻遲未選中。陳潔瑤又到部落裡去看素人，當時已選定的7、8個主要演員都是素人，她覺得比例太多，所以嘗試找線上演員，可並未立刻順利找到合適人選。

陳潔瑤和小薰都是泰雅族人，因為多年前合作過成為朋友，早先已找過小薰試鏡，是其它角色，並非後來所飾演的二媳婦。導演說：「我寫劇本時，這角色形象上就是比較胖、比較有喜感，找的時候也朝這方向去找。」小薰最初試的是客串角色，導演後來想這樣「太無趣」、「好像只為了客串而客串」，於是動念，覺得她也許可嘗試二媳婦。

陳潔瑤回憶，正好那時被小薰邀去看她新的作品，感受她的演技跟過往越來越不同、更加成熟；想到她既然是演員，就更有能力去挑戰不像自己原來面貌的角色，但這角色除了外型大不同，身份還是2個中學年齡孩子的媽，小兒子就是入圍今年金馬獎新演員的張祖鈞。導演說一開始詢問小薰，對方很緊張，「她害怕她沒有辦法勝任，她被說服來試戲。試戲那天，她找了些農婦會穿的衣服，她已經很認真在這件事上；雖然我猜她當時很緊張。」

小薰試戲完那天心想應該沒有演出機會了，陳潔瑤透露：「我猜她應該心裡有點沮喪，她一定在想有沒有達到要求？可是對我來講，我覺得第一次來試，我不會馬上就下分數，我們觀察到覺得是有機會的。」後來在導演鼓勵下，小薰也表達意願，導演開出功課，協助她更符合角色，包括讓她提早一個人去部落「當部落婦女」，跟部落的朋友們聊聊天、喝喝酒、唱部落的KTV。加上小薰自己增重，從外型和生活習慣，讓自己越來越有「嬸味」，最終也成為電影裡所看到的成功詮釋。

《哈勇家》也將在明（29日）舉辦見面會，哈勇家的一家人將會全員到齊，包括小薰、林亭莉、張祖鈞、洪金輝及黃信赫都將場和媒體及粉絲同樂，最特別的是現場還贈送南山部落最出名的高山高麗菜，影迷千萬不要錯過。