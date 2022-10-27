在德國總理蕭茲（Olaf Scholz）批准中資購買漢堡港25％股分後，德國媒體今（27）日引述政府消息來源報導，德國政府還計畫批准中國公司收購德國半導體公司的晶片工廠。

德國《商報》（Handelsblatt）報導，德國經濟部正在審查將埃爾默斯（Elmos）的晶片工廠出售給其競爭對手Silex事宜，並表示預計未來幾周內將獲得批准。路透報導，Silex是中國賽微電子集團的瑞典子公司。

《商報》補充說，這一預期批准出售晶片工廠的決定，將意味著德國政府可能會違背國內情報機構的建議。路透報導，德國經濟部並沒有立即發表評論，埃爾默斯公司的發言人也拒絕發表評論。

埃爾默斯公司2021年12月表示，已同意將位於德國西部城市多特蒙德（Dortmund）的晶片廠出售給Silex公司，淨購買價格約為8500萬歐元（約合新台幣27億3084萬元）。