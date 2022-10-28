根據日本官方28日數據，首都東京10月核心CPI（消費者物價指數）年增3.4%，增幅創1989年以來最大，表示通膨壓力正在擴大中。不過，鄰居韓國卻說，自己10月通膨可能會下降。

剔除波動較大的鮮食，但包括原油的東京10月核心CPI大漲，不僅超過路透社彙整的預估值3.1%，同時也比9月2.8%要多。值得注意的是，東京地區CPI已經連續5個月都超過日本央行的通膨目標值2%。

表定28日會公布最新政策利率的日本央行，篤信當地通膨是因為成本所推升且不會持續太久，故堅持維持目前利率不變。因此，日本央行這次應該又不會升息，還是處於超低利率的環境。

至於飽受通膨之苦的韓國，28日指出，因為油品價格走跌，10月當地消費者通膨有機會不再上漲。韓國財政部雖沒有提供確實數據，但預測通膨在高檔位置還是會維持一段時間。

以過去幾個月來說，韓國的通膨年增率在7月飆到近24年新高6.3%之後，8月降至5.7%，9月則在5.6%。韓國財長曾預估，當地通膨最晚10月可能就會從峰頂下降。韓國最新CPI官方數字，將於11月2日出爐。