大林蒲地區居民拉「草菅人命遷廠」布條抗議。（洪靖宜攝）

高雄市議員陳麗娜(左)與當地居民開記者會。（洪靖宜攝）

大林煉油廠副廠長羅國暉出面後則先鞠躬道歉。（洪靖宜攝）

高雄市小港區中油大林煉油廠昨晚間發生火警，濃煙竄天際，強烈的燃燒火光更是將夜空染成一片橘色，不少居民全被爆炸聲嚇壞。隔了一夜，附近居民仍餘悸猶存，甚至怕到不敢睡。今日由市議員陳麗娜與在地團體舉行記者會，更表示要進行「圍場」，搭帳棚監督，直到遷村為止。

中油大林煉油廠晚間22時許發生火警，強烈的燃燒火光照亮夜空，還有爆炸聲響，也引起引爆當地居民怒火。經過一晚，附近居民仍餘悸猶存，一名吳姓居民說，昨晚10時許就聽到爆炸聲，就立刻趕到現場，想起當時狀況還是覺得「超可怕！」，想問市府為何不趕緊遷村，放居民害怕這是相當不負責任作法，希望能加速遷村，讓居民不再惶恐；另外一名張洪姓居民則是說，想起昨晚根本就怕到睡不著，也直呼中油應負責。

市議員陳麗娜與在地團體28日上午舉行記者會，會中，高雄市沿海六里認同遷村協會總幹事楊清連說，大林蒲居民長期受到工廠汙染，身體亮起紅燈，難道政府不知道嗎？質疑遷村至今仍是遙遙無期，導致居民相當痛苦，政府還不處理，要地方的人何去何從。

大林蒲遷村權益促進會理事長黃琨育則扯開喉嚨痛批，如果市府不能遷村就叫中油辦遷村，點名高雄市長陳其邁要有guts，是把當地人當塑膠的嗎？強調當地人已經沒辦法忍受下去，不要官逼民反，百姓已經受不了，爆炸無人能承受。

市議員陳麗娜表示，當地人在工業汙染生存這麼久，但遷村卻一拖再拖，質問難道開完說明會就沒事了嗎？真的關心居民身體健康嗎？還是為了選票？請問市府要怎麼處理？因此呼籲居民站出來，要到中油門口進行圍廠，不要停工後又復工居民又要再次擔心。

結束記者會後，一群人到大林廠外宣示要「全面圍廠」，拉起「草菅人命遷廠」布條，並大喊：「中油草菅人命、中油滾出去」等口號，市議員陳麗娜說，雖然現在停工，但檢查完就會復工，什麼時候要再發生工安事件無人知，因此將在廠門口搭棚監督中油，一直到遷村為止。

大林煉油廠副廠長羅國暉出面後則先鞠躬道歉，他表示，目前廠長、執行長等人員仍在事故現場開檢討會，所以確切狀況還無從得知，現在只知道疑似是空冷器設備故障導致氣爆，須待事故調查小組進一步調查，才能釐清詳細事故原因，而事故調查報告會在1周內提出。