全球市場研究機構TrendForce舉行「2023年集邦拓墣科技產業大預測」研討會，TrendForce通訊暨應用科技處研究經理陳虹燕以「挑戰未歇，2023年電動車產業進入新賽局」為題，認為2023年預估汽車銷量為8390萬輛，年成長3.7%，成長動力不足是在低基期下仍預估低成長率的主因，但電動車仍持續滲透市場，其中新能源車類別將挑戰1500萬輛大關。

就電動車、新能源車來說，陳虹燕的預期仍樂觀，全球對於電動化與零碳排的承諾為2025年100%EV銷售、零碳承諾，而零排放車輛宣言(pledge to zero-emissions vehicles)，汽車製造商要在2035年或是更早實現100%零排放的新車或貨車銷售，並在2024年實現全球範圍內的新車和貨車達零排放，2035年內在主要市場實現零排放。

新能源車包含三大類，純電動車(BEV)、燃料電池車(FCV)、插電式油電複合動力車(PHEV)，這三類車預估在2022年有機會挑戰1000萬輛大關，年成長(NEV)來到54.8%。

2023年新能源汽車預估為1450萬輛，預估到2025年將有機會來到接近2500萬輛。2025年以滲透率來看，新能源車(NEV)可望來到27.1%。若把電動車解讀範圍擴大，把油電車算進來，那2025年滲透率就有機會突破4成，達到42.0%。

新能源車(NEV)各區域銷售，因不是每個國家、地區都可以很快地去發展電動車，但所有國家都在追求減碳，這個時候油電車雖然沒辦法減這麼多碳排，但對於某些國家還是很好的選擇，整體依舊仍會成長。

大陸、歐洲已是新能源車的領先市場，是新能源最大的兩塊市場，全球汽車銷售第二大的市場，而美國市場因基期尚低而使成長空間大，以及拜登政府上任後也大力推動電動車友善政策，上述兩大因素都令眼光放在這個茁壯大市場，而韓國雖然市場不若其他國家大，但在Hyundai積極推動電動車下也加速新能源車的滲透率。

上述所言在各國發展階段差異擴大，區域狀況來看，經過幾年各國已在電動車發展上走在不同的步伐上，國家間的差異慢慢變大，尤其是在補貼政策上面，提及的大陸、歐洲是走比較快的國家，累積電動車的數量也是較多的，因此補貼政策已經開始改變，大陸雖然2023年持續享有10%新能源車購置稅減免，但新能源汽車補貼也將終止，不過大陸各省推動其他優惠措施、放寬通行等，也提高公部門和物流配送的新能源車比重，並推進供電網絡建設。

歐洲方面，英國更在今年6月終止電動車補貼，補助對象轉向商用、無障礙車輛和摩托車，以及擴大公共充電網絡；德國補貼降低，從2023年補助6000歐元降為4000歐元，2024年將再降為3000歐元，2024預算用完後即停止補助；法國則補貼改變，6000歐元補助延長至2022年底，2023年部分地區居民可獲3萬歐元零息貸款，特定身分者將汽車換成電動自行車可獲4000歐元補助。

反觀，國家正打開發展大門，反而增加補助，如美國解除補貼上限，2023年開始解除20萬輛補助上限，增加產地限制條件，要求北美組裝、電池零組件及礦產產地，二手車方面也可獲得補助。回來看本土，台灣提出減稅，牌照稅、貨物稅(140萬元台幣以內)減免至2025年；印尼也提減稅，奢侈稅降低，BEV降至0%、混合動力(PHEV、HEV)徵收5%-12%；泰國則補助7-15萬泰銖(依電池容量)，消費稅降低0%-2%(原約8%)、進口稅降低20%-40%。總言，各國發展電動車走在不同道路上，未來也要持續關注投資美國等國的差異性。(6-2)