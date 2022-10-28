周治平今迎接62歳生日。（尚時代文創娛樂提供）

周治平今28日迎接62歳生日，他送給自己和歌迷一份大禮物，就是耗時整理了將近半年的檔案，將今年四月在高雄台北、台中舉辦的巡迴演唱會精華，製作成BD光碟，他為此幾乎花光這次巡演收入，為的就是讓意猶未盡支持他的歌迷以及因為疫情無法到達現場的朋友們，再一次和他回味當時的浪漫音樂及精彩演出。

周治平自8月中演出完高雄夏日民歌嘉年華後，歷經確診2個多月休息，近日恢復健康後終於又能再回到舞台上演出。本月22日受邀參加屏東民歌獻聲眷味美食節活動，與台下熱情的歌迷熱烈互動。周治平說這是他第一次到屏東出，從小家裡就是住在眷村旁，所以對眷村文化非常熟悉也相當懷念，有份情感。

這次演唱會紀錄作品收錄他23首經典好歌，且僅製作500套珍藏版限量發行。雖然周治平的金曲還有許多，沒有辦法在這次的作品當中一一唱完，周治平笑說：反正嗓子狀態仍在巔峰，說不定過不久再辦一場把沒唱的都唱了。雖然還未定下明確日期再開唱，但周治平最快下星期11月5日將在台北信義誠品與歌迷相見。