外媒報導，摩根士丹利（大摩）在研究報告中指出，電動車大廠特斯拉高達「50%獲利來自中國大陸」，未來10年，特斯拉應被視為在香港恒生或上證指數掛牌的中國科技股。值得一提的是，執行長馬斯克日前建議把「台灣變成中國大陸一個特別行政區」，可以避免台海發生衝突，此話一出引發輿論譁然。

Markets Insider報導，大摩分析師Adam Jonas帶領的研究團隊發布報告指出，，特斯拉高度依賴中國大陸市場，與中國科技股的股價走勢緊密，「我們估計特斯拉高達半數的利潤由中國市場所貢獻，使這檔股票如同中國科技股的衍生商品」。

大陸受到清零封控政策與房市危機影響，今年經濟遭受衝擊，近日公布第3季GDP年增率3.9%，全年度經濟成長可能遠低於5.5%目標。

隨著經濟衰退和消費支出趨緩，周一（24日）特斯拉宣布，大陸販售的Model 3 和 Model Y 電動車價格調降9% ，反映市場需求疲軟，而近一個月以來，特斯拉股價已重挫逾20%。大摩在報告中，將特斯拉目標價從350美元下修至330美元。

投資人對經濟放緩的擔憂已拖累大陸科技股，中國互聯網上市交易基金（KraneShares CSI China Internet ETF）今年以來已狂瀉48%。

特斯拉執行長馬斯克近期在法說會上提到，「中國大陸經濟放緩，正經歷某種形式的衰退。」

大摩指出，特斯拉對於大陸市場的高度依賴，使其容易受到美中地緣政治緊張局勢升溫的影響。舉例來說，拜登政府在10月祭出晶片出口禁令，大陸半導體股暴跌，未料，馬斯克卻在此時建議把「台灣變成中國大陸一個特別行政區」，可以避免台海發生衝突，此話一出引發輿論譁然。

大摩直言，特斯拉在2030年之前，無法擺脫對大陸的依賴，一旦美中敵對升級，將使特斯拉面臨巨大風險，加劇股價大幅波動。