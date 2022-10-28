FinTech Taipei 2022台北金融科技展28日盛大開幕，台新銀行擴展生活金融生態圈邊界，以浩瀚神秘的宇宙為主題，打造台新宇宙總部，展現人類對未來金融生活想像。

為吸引民眾走入展場，台新銀行以虛擬分行為亮點，帶領民眾以自己的人像在元宇宙世界裡完成金融大小事，創造全新感受，重塑12項橫跨投資理財、金融管理、消費購物、點數兌換以及商家支付的金融體驗。並設計以QR Code尋找台新吉祥物集點換好禮遊戲，利用闖關娛樂方式讓民眾享受其中。

台新銀行數位金融處資深副總經理黃天麟表示，從過去的紙本作業到線上申辦，再到Web3.0的去中心化金融，金融科技發展迅速，此次打造台新「宇宙總部」，邀請每位來訪民眾化身為太空探險隊一員，體驗以虛實整合方式展出的12項金融服務，藉由台新虛擬行員Rose帶領，當民眾置身虛擬分行，即能體驗全面性的金融服務。原本尋常的ATM操作，改為透過與虛擬行員Rose對話來完成交易，民眾能感受到更有溫度的自助服務，若搭配綁定台新LINE帳號，於完成ATM交易後，即可透過LINE收到交易明細表及優惠券。

台新銀行也緊貼最新趨勢，於現場展出虛實兌換自販機供民眾體驗，支援台新Pay支付，自販機更具備兌換NFT的功能，民眾可透過體驗自販機獲得台新合作商戶所發行的NFT。今年夏天開始，台新Pay合作特店皆開放使用「點＋金」功能，民眾可以在任何台新Pay合作商家場域使用台新Point進行消費折抵（每1點等於1元）。

黃天麟預告，台新將推出全新「卡號速取」功能，並搶先於攤位現場供民眾體驗，民眾在拿到實體卡前，能先行取得「完整實體卡號、效期、安全碼」等卡片資訊，可立即綁定行動支付於實體商店消費，民眾可趁疫後旅遊復甦熱潮，搶購限時特價機票、稀有房源等，迅速抓住優惠。

台新銀行現場展出多項快速又簡單的線上服務，例如「iLoan線上貸款平台」，以遊戲互動方式，讓民眾認識環境永續重要性，並體驗1分鐘快速試算貸款方案；提供「e指Fun心保」的線上便捷保險服務，包含車險、旅平險、手機險、寵物險、輕儲蓄險皆可申辦，投保最快3分鐘。

更有為投資新手量身打造的「智多新」，提供便利的線上理財試算與基金組合配置建議；而數位銀行市場第一名品牌的Richart與台新證券聯手於Richart APP的小查罐中增加的「證券罐」功能，讓民眾嘗試一次開好「銀行證券交割帳戶」及「帳券帳戶」，並享活儲優利與下單手續費優惠，投資證券簡單又快速。

商戶收款方面，展覽現場可體驗操作「台新手付APP」，商家可用原有Android裝置設備（手機、平板），直接向消費者進行感應收款服務，此項功能不論在計程車、導遊、直銷、市集、水電修護、VIP到府服務等移動式行業、餐飲桌邊結帳與中大型連鎖商店皆可適用，打破線下交易場域的限制，提供零接觸的安全支付功能。

台新銀行強調，該行作為數位金融領域的領航者，台新銀行將持續致力順應數位科技，讓金融服務更貼近民眾使用習慣，深化虛實整合及元宇宙科技發展潛力。