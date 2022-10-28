統一7月收購台灣家樂福六成股權還在公平會審核中，已有不少人深怕未來家樂福本土化，但從家樂福28日開跑的Wine Fair超過2千支歐洲酒引來VIP人潮一箱箱掃貨，家樂福總經理王俊超拍胸脯保證「未來歐洲商品會更多，團隊最大責任就是以好東西影響新東家」！

王俊超重申，統一集團原本就是台灣家樂福董事持有40%股權，此次法商轉移股權給統一，台灣家樂福與統一集團依舊是不同的獨立個體，目前內部人事沒有任何改變。

家樂福Wine Fair開跑首日人流大爆發，王俊超早相好標的，一早即下單12箱；他指出，目前前三季業績還算持平，而第四季要拚一點，主要是去年同期因五倍券衝出高基期，光是五倍券貢獻就達17％，所以光是這一樣葡萄酒展與歐洲展就卯勁備齊貨品，估可望衝出3成成長，挹注全年營收持平，上看900億元，至於明年景氣則相對樂觀，主要是今年包括超市封館改裝與楊梅物流祝融等因素不在，通膨疑慮雖有但燒到台灣時機會慢一點，預期業績成長有望，且明年楊梅物流中心將進入重建階段估明年底有望完工，對2024年景氣更具期待。

家樂福一年一度的Wine Fair活動即日起開跑，上午開賣就湧入大批消費者入店搶買，隨著今年全球物流陸續恢復運作，進口酒款可說是史上最齊全的一次，有超過2千多支葡萄酒上架開賣，開跑首日上午新店店單店就賣破500萬業績，估可望業績破千萬，來客數單日破2500人，預估整檔期業績能較去年成長逾3成。