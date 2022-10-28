過敏性鼻炎和感冒症狀相近，都可能產生流鼻水、鼻塞等症狀，有時不易區分。簡單來說，感冒是因病毒感染造成，嚴重甚至會出現發燒；鼻過敏患者通常不會發燒，但可能合併眼睛癢、起皮疹等。感冒往往7至10天可好轉；鼻過敏除非透過治療、手術或排除過敏因素，否則症狀不會消失。

●過敏患者鼻子頻發癢 原來是神經在作祟

台北醫學大學校友會教育基金會董事長暨宏仁診所院長李宏信醫師表示，很多人分不清感冒和鼻過敏，感冒初期會流鼻水，幾天後才會開始有黃膿鼻涕和痰液；而鼻過敏主要3大症狀包括：打噴嚏、鼻塞、流清水般的鼻涕，甚至會引起頭悶脹痛。鼻過敏患者常感覺鼻子癢、就會一直揉，主要是因為神經較多，略受到刺激便指揮而引發鼻過敏症狀，鼻過敏患者的鼻黏膜神經及血管過度密集分布，一受到刺激就容易引發黏膜腫大充血，產生鼻塞及打噴嚏等過敏反應。

空氣從鼻孔吸進去到肺部，空氣太冷太乾時，鼻腔黏膜會產生充血腫脹以加溫調節，運動過後體溫上升黏膜消腫而會回復正常。但鼻過敏患者因為鼻黏膜長期發炎，一旦受到冷空氣刺激就容易產生打噴嚏、流鼻水症狀，加上鼻黏膜變性而纖維化產生永久性肥厚，逐漸阻塞呼吸道，就造成常見的鼻塞現象，甚至鼻涕倒流引發急性咽喉炎，又鼻黏膜腫大而頭悶脹痛，容易造成注意力不集中等後遺症。

●神經分布密導致敏感度提高 神經截除術後不復發

鼻過敏患者神經分布較多，與遺傳有關，神經指揮後腺體一直增生而大量分泌鼻涕，黏膜也會愈來愈肥大，鼻塞也因此益加嚴重。

臨床上對於鼻過敏的治療，包括服用抗組織胺或使用鼻噴劑，第2代長效抗組織胺改善了第1代短效藥物會有的嗜睡副作用；另外，含少量類固醇的鼻噴劑也有助鼻黏膜血管收縮，減緩過敏反應，然而長期使用類固醇仍會傷及腎和肝，加上可能導致鼻黏膜纖維化，效用也會減低。李宏信醫師坦言，服藥與鼻噴劑的共通點是能暫時解決鼻過敏症狀，但藥效過後都會復發，如果想終結鼻過敏的困擾，選擇手術切除神經治療不失為一種解決途徑。

李宏信指出，目前新式的「鼻過敏神經截除手術」，只需要局部麻醉，使用內視鏡以原子筆芯細長的特製雷管探頭，經由鼻孔到達鼻腔最後端側上方，透過電波射頻低溫熱透截除鼻黏膜過度發達之神經，手術時間約20分鐘，術後當天即可返家，傷口小、風險低，術後鼻過敏症狀可以改善約8至9成，念書、工作效率也提升，不需要再長期服藥和使用鼻噴劑。

值得注意的是，鼻過敏神經截除術後會塞入棉花止血，2至3天後回診，1週內需就診清除結痂，可以照常洗臉、上班、打球，僅需留意不要進水，為避免傷口感染，1個月內不要游泳。

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