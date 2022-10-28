國內離岸風電走向第三階段，開發商未來發電打算棄台電自己找企業賣，但如此碰上銀行融資卡關。開發商今天在一場離岸風電融資研討會上，向政府喊話協助業者融資擔保，並減少管制心態，把廠商當成夥伴。經濟部次長曾文生回應，等2050年時，台電發電將剩不到全國一半，因此政府當然會把開發商當夥伴，已經在思考如何降低業者風險的機制。

捨棄國營事業金雞母，開發商提出希望把未來風場應收帳款債權打包發行「證券化商品」，吸引投資，降低銀行融資風險。但天豐新能源董事長王雲怡表示，未來與企業簽購售電合約(CPPA)，能源局是否認知權力屬於開發商，可不可以讓它移轉變成一個商品(投資)，雖說現在法律內沒說不行，但可否做，還是需要政府處理。

另外，王雲怡指評價一家公司信用可能會遇到一個問題，就是融資銀行通過一家，但對其他公司說不行。所以有沒有可能由政府或國家銀行出面，對CPPA做一個擔保？

「希望政府可以把開發商當成夥伴！」王雲怡語重心長說， 不管是能源轉型、淨零碳排，都需要業者合作，希望政府能儘量少用管制心態看合約，如此可以吸引更多投資人投入到此產業。

出席研討會的曾文生對此未正面接球，但給出善意回應，「政府當然應該把開發商當夥伴 」。強調等到2050年，台電發電量絕對不到全國一半，那是完全新的能源市場，雖然台電是國營事業，到時也會希望跟政府成為夥伴。

這2年來遇到通膨，又碰到區塊開發，他坦言確實實質支出成本超過過2年前，也都有注意營建物價指數，這牽涉前期投資成本，也影響長遠電價。

對開發商喊出鬆綁對資產或合約認定，以利銀行融資，曾文生說：「白紙黑字寫在那邊，在法律框架內可以怎被解釋，符合公平性最重要。」

在公平性前提下，曾文生表示，政府不只面對開發商，也要面對產品外銷需要綠電的廠商，必須設想出一個機制，解決風險(過高)問題，長期會往這邊走(規劃)。