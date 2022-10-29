日本學者小笠原欣幸日前預測民進黨年底九合一大選，將拿下5縣市。產經新聞台北支局長矢板明夫則認為，民進黨應是「坐4望12」，最終能贏8縣市。民進黨立委許智傑29日指出，民進黨目前執政縣市中，有4個屬於穩定領先。選情屬於五五波的有桃園、新竹跟台北等6縣市，有獲勝機會。

矢板明夫日前在臉書發文表示，民進黨是「坐4望12」，最終能贏8縣市。換句話說，民進黨年底應能執政高雄市、台南市、屏東市和嘉義縣，台北市、桃園市、基隆市、新竹市、苗栗縣、南投縣、澎湖縣、宜蘭縣則有獲勝機會，成果可能會是4勝4敗。

至於國民黨，矢板明夫認為是「坐10望17」，最終能獲得12、13個席位。很可能獲勝的縣市，包含新北市、台中市、新竹縣、雲林縣、嘉義市、彰化縣、花蓮縣、台東縣、金門縣、連江縣，苗栗縣和新竹市可能被無黨籍或民眾黨候選人勝出。

針對矢板明夫預判，許智傑認為，目前民進黨執政7縣市中，屬於穩定領先的縣市有高雄、屏東、嘉義、台南，選情五五波則有桃園、新竹市、苗栗、基隆、台北、澎湖等，都有獲勝的機會，尚有幾個縣市期待逆轉勝。他說，距離九合一大選剩不到30天，民進黨會持續衝刺，也力拚通過18歲公民權，守護台灣的安全和發展。