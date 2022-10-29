民進黨28日舉辦「社群之夜」活動，主題為「人蔘轉大人」，號召蔡英文總統的社群「英粉」。然而，宅神朱學恒卻從蔡英文YOUTUBE直播中發現玄機，並諷刺表示，從何時開始，網路使用者已經背離了民進黨？或者說民進黨何時開始，已經背離了一般人？

民進黨每次舉辦社群之夜，一向是年輕人的場子，邀請來賓、唱的歌幾乎是年輕人的「菜」，反觀昨日「人蔘轉大人」社群之夜，找來的歌手沈文程唱的是年輕人心中的「老歌」，也是沈的成名曲「心事誰人知」。

然而，朱學恒更發現民進黨用全黨舉國之力辦的社群之夜，直播的觀看人數竟比他同時間直播的觀看人數低。蔡英文YOUTUBE有超過42萬人訂閱，反觀朱學恒YOUTUBE「朱學恒的阿宅萬事通事務所」則是逾23萬，朱對此諷刺表示，自己的頻道內容就只是兩個中年大叔坐著罵人，民進黨卻是精銳盡出耗費數百萬。

朱學恒諷刺表示，從何時開始，網路使用者已經背離了民進黨？或者說民進黨何時開始，已經背離了一般人？