國民黨高雄市議員候選人鄭東元（左二）的競選總部成立大會29日晚間在茄萣區成立，國民黨高雄市長候選人柯志恩（右二）、台南市長候選人謝龍介（左）為他站台，3人在台上互動。（林瑞益攝）

國民黨高雄市議員候選人鄭東元的茄萣競選總部成立大會29日晚間成立，國民黨高雄市長候選人柯志恩、台南市長候選人謝龍介為他站台。由於鄭、柯與謝都是3號候選人，謝龍介請大家支持3號，3號連線，這樣就會「鬆鬆鬆」（台語3的諧音）。

柯志恩致詞時表示，鄭東元的頭腦好，具有創意，如果去做生意已經賺大錢，但鄭東元卻想要服務民眾，想要民眾的經濟能力變好。且鄭東元敢說真話，不管未來誰當市長，他都會在議會勇於質詢市長。鄭東元對教育也很有想法，盼透過教育讓窮人翻身。她請民眾支持3號鄭東元

謝龍介致詞時說，上次韓流來襲，韓國瑜當選高雄市長，但鄭東元卻落選，請鄭不要再客氣了，要抓牢選票。謝龍介推崇鄭東元有民意代表的特質，鄭上次雖然落選，但近年來仍服務民眾，也多次到台南找過他，服務民眾的意志堅定。謝龍介請民眾支持鄭東元，不要讓鄭感到孤單。

此外，謝龍介還分析高雄與台南的選情，他說，柯志恩選得很快樂，全台灣22縣市的候選人她最快樂，但他最慘。謝自嘲，那個市長躺著選，自己每天衝到皮皮喘，11月26日開票就見真章。「他躺著選，我就讓他躺著喘。」

謝龍還介提出老人健保免費的政策，但對手說，這樣會倒啦！謝龍介指出，台南負債578億元新台幣，但高雄負債2900億元，比台南還多，但高雄一樣為老人保險，高雄有倒嗎？民眾不需要擔心這個問題。