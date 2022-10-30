南韓首爾梨泰院29日萬聖節活動爆發嚴重踩踏事故，目前最新確認死亡人數已達21人，但根據最新現場照恐遠不止這數字。就有網友好奇，為何踩踏事故會釀成如此嚴重死傷，對此一名專業醫護出面解答，表示大部分人都是窒息而死，並非被踩死。

一名醫護人員在PTT八卦版回文表示，踩踏事件的OHCA機轉是以壓力造成的窒息為主，教科書有指出，每平方公尺若有9個人以上，會有更大的機會造成壓力窒息，光是人群擠壓的壓力，就會讓人被壓迫到無法呼吸。

該網友表示，這種大型活動場合，常常發生前排的人已經開始逃命，但後排的人還不知情，最終就會造成群體混亂，導致現場水洩不通，此時若有人跌倒，更會引起骨牌效應，讓其他人也紛紛跌在地上，造成窒息或壓迫性骨折引發內出血。

該網友說，類似場合救援時，已經OCHA的就直接發黑卡，其他依傷重等級給予紅黃綠卡，並依序實施救援。但窒息者事發5至10分鐘，就會對腦部造成不可逆的神經傷害，因此一般預後不會太好，而從現場狀況判斷，救援隊接觸到患者的時間恐都已經超過10分鐘。

文末該網友也做出總結，指出踩踏事件不論是站立平行造成的擠壓，又或是跌倒造成的擠壓跟挫傷，都會造成壓力性窒息，因此許多人並非被踩死，而是密度過大活活被擠死。他也呼籲，每個人都可以去學CPR，若遇到類似事件，就可趕在醫護到來之前先行救援，多實施一個人，就能減少一個植物人與腦死的案例。