年底桃園市長選戰激烈，民進黨候選人鄭運鵬曾在中國大陸做生意的爭議持續延燒。前立委郭正亮指出，此次事件引起外界關注的重點是因綠營雙標，自己當年遞補不分區立委時也被問過有無在大陸做生意，因此他嗆問，「不分區不能，區域立委就能去大陸做生意，是這個意思嗎？」

郭正亮28日在政論節目《新聞大白話》直言，鄭運鵬能與大陸三大國營電信業者談生意是一種本事，台灣人去大陸做生意也沒什麼稀奇，「中國台灣」的用詞則是照合約要求，否則無法簽約，此事的重點在於鄭運鵬與綠營是怎麼去批評別人的？怎麼去打跟大陸做生意、扯上關係的人？

而對於民進黨猛攻國民黨桃園市長候選人張善政的致公黨顧問身分，郭正亮說明，張曾擔任顧問的「中華民族致公黨」不是大陸的「中國致公黨」，其起源於洪門，且在全世界都有。郭正亮指出，自己認識幾個中華民族致公黨的人，跟對岸都沒什麼關係，他質疑，在大陸與三大國營電信業者談生意的人和致公黨顧問，到底誰與中共關係比較好？

另外，郭正亮提到，他2016年遞補不分區立委時，曾被詢問有沒在大陸做生意，他質疑為什麼鄭運鵬就可以去大陸，「不分區立委不能，區域立委就能去大陸做生意，是這個意思嗎？」