小鐘（右）則控訴陳大天有偶像包袱。（中天綜合台提供）

楊皓如（右）認為詹惟中負能量太強，導致講得壞事都會成真。（中天綜合台提供）

中天綜合台《小明星大跟班》31日晚10點播出「負能量好友拜託你離我遠一點」主題，節目一開始，主持人Sandy點名吳宗憲負能量最強，「我公布要結婚，他第1句話跟我說『女兒，家裡永遠會有飯碗留著等妳回來』。」而吳宗憲藉節目吐苦水，透露本身就是一個負能量的受害者，「全世界最負能量的大概就是我媽，因為我媽媽他們是228受難家屬，但千萬不要充滿敵意，唯有愛跟和平可以拯救世界。」

小鐘則控訴陳大天有偶像包袱，「他那時候發片壓力大，造就他的負能量，我主持校園活動，他說『不要叫我小蝦，我叫陳大天，是發片歌手不是諧星』，但我的認知是你多讓大家開心，人家經由喜歡你這個人再去聽你的歌，很多歌手都是這樣開始的。」

陳大天有些愧疚，表示以前格局太小，覺得當歌手就要有當歌手的樣子，「有陣子我還被憲哥糾正，每次上節目宣傳，他都說『小燕姐為什麼不把錢捐給孤兒院』。」此話一出，吳宗憲立馬喊「歹勢」，陳大天感性說：「那時候當歌手包袱太重，沒有把這些笑話聽懂，其實這樣子正常的像諧星一樣，反而更多觀眾喜歡。」

楊皓如認為詹惟中負能量太強，導致講得壞事都會成真。她表示曾有個起家厝蠻旺，住進去後事業蒸蒸日上，還生了1男1女，湊了個「好」字，直到詹惟中有次隨節目來拍攝，他一進家門就批得一無是處，「後來老師走了之後，我就真的覺得那陣子工作不順、小人好多。」吳宗憲替詹惟中說話，「良藥苦口，忠言逆耳，如果他永遠當一隻喜鵲報喜不報憂，那有什麼意義。」《小明星大跟班》每周一至周五晚間10點在中天綜合台播出。