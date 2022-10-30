九合一選舉逼近，新北市長侯友宜爭取連任，也不排除參選2024年總統選舉，今天他特地到台北市為市議員徐巧芯站台，他也喊出「四位首長大平台」，希望北北基桃4位首長能連結成國際大都會，才具有國際競爭力，也不禁令人聯想替2024總統大選做準備。

侯友宜說，一個大都會，要用近千萬人口來算，才具有國際競爭力，新北、台北、基隆和桃園，有捷運和快速道路，可以連結成國際大都會，這樣跟全世界像東京、首爾一起來競爭，用這樣的態度，來形成大台北生活中心。

侯友宜指出，尤其面對很多快速應變的重大災難，以及要立即處理的議題，如果能形成一個4位首長都能快速反應的中心，能立即有效防災、救護，甚至透過快速機制、透過平台直接告訴民眾，大台北4個市長聯合作戰，防災救護以及共同建設的態度，是共好，所以他常說新北一定要台北好、桃園好、基隆好，新北才會好。

此外，侯友宜也將在板橋舉辦造勢大會，預估會有多少人參與；對此，侯友宜說，市民永遠是他最大支持的力量，不管人多、人少，永遠都是他的老闆，期待能有滿滿加油打氣，就算沒有來到現場，可以靠直播或其他方式給他鼓勵。

侯友宜也喊話，他的400萬市民，甚至包括大台北千萬人的好朋友，都是他最大咖的頭家，一起共同面對團結的北北基桃，組一個國際共同生活圈帶來大城市希望。