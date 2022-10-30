國民黨嘉義縣長候選人王育敏到新港鄉拜票。 （王育敏競選團隊提供／廖素慧嘉縣傳真）

民進黨嘉義縣議員候選人黃啟豪辦親子活動，尋求選民支持關注親子議題。（黃啟豪競選團隊提供／廖素慧嘉縣傳真）

距離投票日不到1個月，選將更加緊腳步全力拜票、催票，嘉義縣議員第2選區12名候選人搶7個席次，唯一國民黨提名的簡嘉億30日由縣長候選人王育敏陪同到新港拜票；而民進黨議員候選人黃啟豪則在民雄舉辦親子活動，尋求支持者共同關注親子議題。

第2選區（民雄、新港）有4名現任議員陳福成、林秀琴、陳文忠、林淑完尋求連任，其餘選將多是素人或政二代、轉換跑道，簡嘉億就是民雄鄉民代表轉戰縣議員，力拚為國民黨拿下1個席次，30日偕同王育敏到新港鄉奉天宮前掃街拜票。

簡嘉億、王育敏和競選團隊向民眾及店家請託，發送文宣，民眾紛紛熱情回應，祝福王育敏高票當選，還有店家興奮地指著牆上2012年王育敏陪同前第一夫人周美青到訪的照片，向王育敏說「妳以前有來過喔！」，像是久別重逢，大家熱情寒暄，王育敏及簡嘉億也拜託老闆幫忙向親朋好友拉票。

黃啟豪曾任嘉義縣議會祕書，其父親黃尚文是前議會祕書長，在地方扎根深廣，黃啟豪參選以來辦理一系列「豪有藝思」活動，在新港已辦5場次，30日在民雄金桔觀光工廠舉辦第6場，帶動親子唱跳互動。

黃啟豪與甜甜兒童劇團合作，帶領國小學童與家長一起聽「阿松爺爺的柿子樹」故事，還有親子共玩的團康遊戲，增加親子情感，場面熱鬧溫馨。

黃啟豪說，他是2個小孩的爸爸，因此相當關心親子議題，未來若當選議員，會繼續關注親子兒少福利議題，也將在民雄設立服務處，推動及舉辦相關的講座與活動。