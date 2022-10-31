丁一宇（右）在《真心給我一滴淚》中飾演引渡使者，為南奎麗指引道路。（緯來提供）

近日韓國發生梨泰院踩踏事件，造成154人死亡，韓國政府也將哀悼期訂定至11月5日，多位韓星陸續宣布活動取消，曾演出《愛情的溫度》、《浪漫醫生金師傅》、《雖然三十但仍十七》以及韓綜《Coffee Friends》的韓國男星梁世宗，原定本周要來台參加ITF旅展韓國館開幕式，是疫情後首位來台的韓國演員，也在今（31日）下午宣布取消來台行程。

主辦單位韓國觀光公社稍早表示：「我們向梨泰院事件之相關受害者及遺屬致上深深的哀悼及安慰的心意，也祈禱傷者可以盡快痊癒。 由於因應梨泰院事件，韓國哀悼期訂定至11月5日，原先預計於11月3日『再次遇見的韓國台韓喜相逢記者會』以及11月4日ITF韓國館開幕儀式、『與梁世宗一起愛上韓國的理由』小型Talk Show等活動確定取消，非常抱歉造成您的困擾。」

另外一位韓劇男神丁一宇，原定11月1日於大阪、11月4日於東京的粉絲見面會，之前已因簽證問題延期過一次，雖然29日已飛抵日本，也因為這場意外，決定將2場粉絲見面會再度延期，目前尚未公布哪天將舉辦，「對於梨泰院的事件表示哀悼，所以決定延期大阪、東京的演出，在此由衷表示歉意」。

而他在《真心給我一滴淚》中飾演的「引渡使者」，在南奎麗飾演的剛訂婚新嫁娘，因為看到未婚夫與閨蜜出軌，情急之下開車發生意外，重度昏迷時她的靈魂出竅，指引她一條可以回到人間的路，不過引渡使者在人間也有未完成的事情，卻怎麼也想不起來，該劇每周一至周五晚間8至10點在緯來戲劇台播出。