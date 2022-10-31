東生華(8432)總經理楊思源今(31)日在台灣生醫產業授權、市場進入及合資與併購契機講座上分享公司如何在短時間內授權准入加速整合性臨床治療，送出16件亞洲查登案、成功理處2件專利連結案件。

楊思源指出，在藥品生物醫療領域當中，授權交易金額一直都是熱門話題，但所謂的授權准入，其實是一連串讓藥品從臨床前、臨床試驗、查驗登記到領證上市的流程。若是拼圖裡少了一片，整個案子可能就會失敗或是遲於競爭者上市，這將會大幅影響估值及投資回收。因此，在整個流程當中，到底要藉由哪些合作夥伴，或經由哪些策略能加速產品上市來支持臨床未滿足的治療，這就是個非常重要的議題。

東生華過去花三年半執行--雙引擎策略，楊思源強調，此策略是以結盟方式，快速讓產品上市，運用累積20多年的實戰經驗，三年內攜手全球32間合作夥伴；其中14間國際藥廠、8間CDOM委託開發暨製造服務公司、6間CRO受託研究機構以及6間NGS精準醫療實驗室，分布在亞、歐洲、美國、韓國、台灣及東南亞。

這讓東生華成功在極短的時間內送出16件亞洲查登案、成功理處2件專利連結案件，目前已有3案獲得台灣藥證、一件得到健保給付並即將於明日(11月1日)生效提供臨床使用，善用授權准入來加速整合性臨床治療，東生華就是最好的成功範例。

雖然在COVID-19疫情的影響下，近年交易數量略有減少，但交易金額卻仍然是保持穩定，表示手中握有資金且策略靈活的公司，仍然有很大機會拿到想要的品項。另外，楊思源判斷其中的關鍵，來自於如何使整個交易取得快速、優化的流程，做到這點就能贏得產品快速上市的優勢。

這裡面含有幾個步驟，案源取得、簽署保密合約、設定商業架構、估值鑑價到簽署合約。但由於早期研發案件數量持續增多，因此，如何預估一個合適且雙方都能同意的價值就是個很大的挑戰，在這之中，智財及法務專業人士就擔任了相當重要的角色，因為這和整體估值及是否真的能夠擁有專利且實施極為相關。而成功與否取，則決於每一階段步驟雙方主事者的功力，策略面與執行力都是相當大的考驗。