許多人想和另一半開戰時，都會透過各種暗示讓對方能夠解讀後恩愛一番。一位女網友表示，最近想大戰一場的她，特地換上戰服，和男友親親、抱抱、玩遊戲，沒想到男友過了2小時才發現，還說「晚點」才要辦事，讓她相當傷心。不過許多網友發現，原來男友事前曾經「洗澡」，判斷可能他在浴室裡已經自己先來過一次，所以需要休息一下。

原PO在Dcard發文表示，當天她趁著美好的周末夜晚，男友到浴室洗澡的空檔，換上能夠勾人慾望的戰服，之後還和男友進行一連串的親親、抱抱、玩遊戲的過程。

沒想到男友完全沒有動作，過了2小時發現她的意圖後，也完全沒有任何動作，直到她追問「啊你沒有要幹嘛喔？」男友才回應「晚點」，讓原PO相當難過，「女友都已經暗示成這樣了，為什麼還要等晚點…」。

對此，許多人紛紛回應，「慘了，可能外食吃飽了」、「我男友也常這樣，氣死，其實久了很傷我的自尊心，不想主動了～完全是熱臉貼冷屁股呀」、「我也是～到最後我就佛系了，一開始真的很難過，還會在旁邊偷偷哭怕被發現，到現在我都自己解決比較快，管他的」；另外也有人點出可能原因，「CD中，關鍵字：剛剛洗澡完」、「機體過熱，冷卻中…」、「笑死，真的只有男生才知道」。