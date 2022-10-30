愛愛完後的情感交流也很重要？一位女網友表示，自己每次愛愛完後都要男友抱抱她，否則就會忍不住難過的流下眼淚，「覺得自己被遺棄了」，不過這個習慣也讓她覺得麻煩想改掉，貼文一出釣出許多深有共鳴的女性同胞。不過有內行人指出，這其實是運動後產生大量催產素、多巴胺的正常生理反應。

原PO在Dcard發文表示，每次跟男朋友愛愛完後，她都一定會討抱抱，否則就會忍不住流眼淚，「覺得自己被遺棄了」；有一次男友完事後因為太累睡著，她就難過的哭出來，直到男友醒來、把她攬進懷裡躺著才終於止住淚水。

對此，許多人紛紛回應，「我懂你的感受，就像是X完給錢就走的感覺」、「你可能有PCD（性交後憂鬱），不用改掉啦，就抱吧，不然就是不要做」、「能夠理解你，覺得你完全沒有問題，不需要改，女生本身就是比較敏感，做完之後睡覺就會有一種自己只是對方發洩性慾的玩具一樣」。

有內行人指出，這其實是正常的生理反應，「因為愛愛完會產生大量的催產素和多巴胺」，加上每個人不同的心理作用，事後沒有情感交流可能會放大落差感，尤其愛愛對女生來說是情感昇華的重要因素之一，「所以這是很正常的現象」；不少人建議，其實原PO可以自己擁抱男友，「我覺得你可以主動跟男友要抱抱啊！」、「他不抱你，你主動抱他呢？」、「你怎不自己去抱他」。