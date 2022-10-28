一名男警不爽女友小美想要分手，竟開設Instagram假帳號到處留言說「有認識小美嗎？有想跟她打砲嗎」，甚至以小美的真名開設臉書、LINE、推特等社群帳號，還用「林口騷貨」當暱稱，散播小美的私密影像及性愛照。法院日前判決出爐，該位男警以5罪分別被判處2個月至5個月不等，應執行有期徒刑1年。

根據判決書，該位男警因不滿女友小美想要分手，從自民國110年3月8日起迄同年8月底，在在Instagram社群，貼文「有認識小美嗎?有想跟她打炮嗎?有機會能打就打炮 不打炮就可惜了，真的夠騷夠會玩，一夜情3P樣樣來，看私人訊息，有圖有真相」。

此外，男警也分別在社群軟體，用小美的真實姓名開設新帳號，還加上「林口騷貨」為暱稱，傳訊息給其他人說「我愛約砲妳會覺得我很亂嗎」，並發送小美的私密性愛照，甚至用「小妹就是母狗」等字句，公開小美之私密照以及所有個資。小美得知後崩潰提告。

法官認為，男警以「公車」「香爐」「騷貨」、「母狗」「肉便器」、「淫蕩嬌娃」、「妓女」等語詞描述小美，明顯屬於侮辱小美之文字；而他又使用「一夜情3P樣樣來」、「一直跟別人無套打炮內射」、「都去夜店無套打炮」、「愛打炮都在夜店無套約炮 警官要不要去驗病？」、「就是喜歡跟有女友的男人約跑，見3次做3次、敢玩、敢無套」等詞，影射小美的性生活混亂，屬於批評他人之語詞，也帶有人身攻擊之意味，均足以使人在精神上、心理上感覺難堪，足以毁損小美之個人名譽、貶損其社會評價及人格尊嚴。

法官酌，男警與小美前為男女朋友，僅因分手後即對小美心生不滿而犯案，並透過網路散布文字及猥褻照片及影片，足以貶損小美之名譽、社會評價及人格尊嚴；且被告在FB、LINE、Twitter使用小美真實姓名之行為，造成社會大眾有混淆誤認為真正的小美帳號之危險，對於女方均屬有害，亦損及女方之信譽。

法官認定，男警未得到小美之同意，擅自將她的個人資料公開於網路上，所為讓小美身心遭受極大痛苦；雖然男警坦承犯行，願意賠償女方，但最終未能與女方達成調解，考量男警發表之留言、貼文數量、散布之對象、侵害小美之名譽、社會評價、人格尊嚴及隱私權之程度，且本案發生時男方為警察，依偽造準私文書罪、散布猥褻影像罪、非公務機關非法利用個人資料罪等5罪分別被判處2個月至5個月不等，應執行有期徒刑1年。