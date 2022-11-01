高階工業閥門製造商進典(6843)配合上櫃前公開承銷作業，辦理現金增資發行新股3,331張，其中2,665張採競價拍賣方式承銷，投標期間為11/1~11/3，此次競拍底價為30.17元，增資後股本為3.33億元，預計11/21掛牌上櫃。

進典開發球閥、蝶閥及V型閥等3項產品，以自有品牌JDV積極切入半導體、製藥化學、電廠、煉油石化、鋼鐵等5大產業，深耕美洲、歐洲、亞洲、大陸及台灣等5大市場，進而形成25個客戶群，透過產業及市場分散擴大客戶，並分散產業及地區集中的風險。

2019年到2021年營收分別為6.25億元、6.44億元及7.82億元，每股稅後盈餘1.65元、2.16元及2.45元，今年前三季營收為6.68億元，毛利率回升至35.4％，依目前股本2.96億元計算，每股稅後盈餘為3.28元，已超越去年全年。

進典產品適用於半導體、製藥化學、電廠、煉油石化、鋼鐵等核心製程。進典擁有全球頂尖HVOF高速火焰曲面噴塗、Ra0.08級研磨技術、球閥產品可耐超高壓CLASS 4,500技術及金屬密封技術等關鍵技術，運用其精密製造能力為客戶打造耐磨耗、耐高低溫與耐高壓、具抗腐蝕、零洩漏效益、性能較佳且壽命較長產品，並協助客戶降低逸散性及碳排放問題。

近年進典積極切入半導體產業，並成功打入台積電、美光及中芯等國際大廠供應鏈，接連取得台積電熊本廠及美光訂單，半導體營收逐年上揚，近期更打入美國電廠供應鏈及澳洲能源市場，未來有助於進典營收及毛利率成長。