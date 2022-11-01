陳時中稱「3＋11」是通盤考量 蔣萬安：染疫亡者也是？ @中時新聞網 ​

民進黨台北市長候選人陳時中10月31日提出「防疫12問」，澄清與防疫相關的議題。國民黨台北市長候選人蔣萬安1日上午在基隆市受訪時指出，陳表示「3＋11」政策是「通盤考量」，蔣萬安則痛批，疫情爆發導致那麼多人染疫身亡，也是「通盤考量」的結果嗎？

蔣萬安表示，陳時中在他日前提出的「防疫12問」中表示，「3＋11」政策是「通盤考量」，但因為此一政策導致那麼多人染疫身亡，也是陳時中「通盤考量」的結果嗎？

他進一步指出，陳時中表示他沒有擋BNT疫苗採購，那麼「為什麼慈濟、鴻海、台積電會比國家還先買到疫苗呢？」他又指出，陳時中表示要支持國產疫苗，但高端疫苗迄今僅有16個國家認可，包括歐、美、日主要國家與WHO都不認可高端，陳時中不是打臉自己嗎？

蔣萬安認為，人民的眼睛是雪亮的，陳時中公布「防疫12問」，只是讓民眾再次想起他的防疫12大缺失。

至於衛福部日前公布高端疫苗價格，蔣萬安痛批，人民要的是全部的真相，而不是擠牙膏式公布；衛福部若只是選擇性公布，認為草草了事就可以交差，這樣敷衍的態度，只會讓人民更加反感。

蔣萬安也痛批，衛福部全力為高端護航，造成高端疫苗「萬般皆失敗，唯有股價漲」。他指出，當疫情嚴峻時，全球都在搶BNT疫苗，只有陳時中搶高端，並阻擋民間採購，簡直是國際大笑話。

蔣萬安補充，政府本來就應以人民健康為最優先考量，更何況台灣國際經貿往來頻繁，疫苗是否得到國際認證本就應該是疫苗採購的優先考量。他指出，數據會說話，日前衛福部銷毀過期疫苗時，高端多達120萬劑，金額高達10億元，在此同時BNT疫苗僅有6萬餘劑，高端是BNT的17倍，證明人民的眼睛比陳時中雪亮許多。