邁達特(6112)公布第三季財報，第三季合併營收32.08億元，季增6％，年增1％，得益於雲端服務需求與穩健管理帶來的效益，營業毛利率14.6％，較去年同期增加約1.7個百分點，呈上揚態勢，歸屬母公司業主淨利1.38億元，年增3％，每股盈餘0.73元。

累計前三季合併營收90.45億元，合併營業毛利率14％，較去年同期增加約1.3個百分點，本期淨利歸屬於母公司業主3.21億元，每股盈餘1.7元。

邁達特董事長李昌鴻表示，審慎樂觀看待邁達特的未來營運。邁達特三年內已將毛利率從9.8％提升到14％，正積極醞釀下一波營收成長動能。李昌鴻指出，儘管總經逆風，消費性電子需求直落，不過企業IT需求不易滑落。

針對企業轉型需求日益走向雲地整合、IT/OT-Cloud結合，邁達特也已積極擴張產品組合，展望2023年，邁達特將繼續深化雲地整合的應用服務，攜旗下子公司聚上雲、逐鹿數位持續鎖定企業數位轉型的剛性需求。