老一輩的人常說不要吃芭樂籽，吃了會便祕，但營養師高敏敏表示，表示芭樂營養多、纖維高，吃芭樂籽也不會引發便秘，會便祕是因為缺乏水分或油脂，多喝水就好，但建議不習慣高纖飲食、腸胃消化不佳及剛動過腸胃手術者不要吃太多芭樂籽，甚至先不吃，以免腸胃不適。

高敏敏昨天（1日）在臉書指出，芭樂籽本身不會引起便秘，通常會便秘可能是攝取纖維卻缺乏水分或油脂，多喝水大便就會順暢。只有3種人建議吃芭樂籽要注意攝取量，一是不習慣高纖飲食者，有些人吃太多高纖食物會腸胃不舒服，所以要循序漸進攝取；二是消化不佳者，例如小小孩或罹患腸胃炎；第三則剛動完腸胃手術的人，要特別注意把籽挖掉，甚至先不吃。

高敏敏表示，吃芭樂籽不只不會變秘，芭樂整顆吃還能攝取豐富的營養，是水果界「維生素C之王」，是人體每日不可或缺的水溶性維生素之一，但人體無法自行合成，必須由食物中攝取，這時芭樂就是很好的選擇。另外，維生素C還可以幫助縮短感冒病程、加快傷口癒合、提升免疫力，以及幫助鐵、鈣的吸收，促進骨骼健康。

高敏敏表示，芭樂也是低GI水果，建議糖尿病友適量享用，有高纖維能提高飽足感，幫助腸胃順暢。另外芭樂的維生素B群含量豐富，包含維生素B1、B2、B3，能避免憂鬱焦慮、延緩老化、提供細胞正常運作的能量，尤其紅心芭樂維生素跟纖維含量更豐富。

高敏敏表示，芭樂不但可以幫助美白、製造膠原蛋白，還有滿滿的抗壓營養，建議大家吃芭樂時不加鹽或梅粉，避免鈉和糖攝取過多，一天吃一顆即可，不要將芭樂取代蔬菜，洗芭樂時動作輕一點，因為維生素C在芭樂表皮也很豐富，避免營養流失。