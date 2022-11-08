現在正值秋天，是柿子和螃蟹的盛產期，但有傳言柿子和螃蟹如果一起食用會中毒，營養師高敏敏破解迷思，表示2者一起吃不會中毒，但因為柿子富含單寧酸、螃蟹富含蛋白質，同時食用容易不消化，甚至引發腸絞痛，因此還是不建議一起吃，但如果一定要的話，則可以先剝掉柿子皮，有助於消化。

高敏敏在臉書粉專發文指出，柿子和螃蟹一起並不會中毒，但仍不建議2者同時食用，因為柿子富含單寧酸、螃蟹富含蛋白質，交互作用下容易凝結成塊，除了會不容易吸收消化以外，敏感者甚至還會引發腸絞痛。儘管如此，柿子富含4大營養素，適量食用有益身體健康。

●β-胡蘿蔔素

β-胡蘿蔔素會轉換成維生素A，能保護眼睛視力、鞏固皮膚及黏膜組織健康。

●高膳食纖維

豐富的纖維能抑制胃口、幫助排便順暢、增加飽足感。

●維他命C

維他命C有助於縮短感冒病程、加快傷口癒合，除此之外也能幫助對抗壓力、增加保護力、養顏美容，還能中和自由基。

●礦物質鉀

礦物質鉀有助預防心血管疾病，還能降血壓、消水腫。

高敏敏也提醒，柿子雖然好處多多，但仍有幾點注意事項需要小心。

1、勿空腹食用柿子，也應避免吃太多，以免造成消化不良，導致不舒服。

2、若要跟蛋白質食物一起吃，建議先去除柿子皮再享用，因為柿子皮含有鞣酸，跟蛋白質食物結合容易影響消化。

3、柿子甜度高，糖尿病和高血糖者需注意攝取量，一次不超過一個拳頭或8分滿碗的份量。

4、柿子的鉀含量高，雖然能預防心血管疾病、降血壓、消水腫，但腎臟病患者、需限鉀者，不建議過度食用。