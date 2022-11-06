網路一直流傳用微波爐加熱食物易致癌，但營養師高敏敏指出，微波爐的輻射量其實很少，並不容易致癌，反而有其他5大風險必須小心，包含營養素流失、隔夜菜變質、加熱時間過長、塑化劑，以及放入會導致爆炸的危險物品、食品等。

高敏敏在臉書粉專指出，許多人都聽過少吃微波食品或是用微波爐加熱食物要離遠一點，以免輻射造成身體致癌，但事實上微波爐的輻射量非常低，純粹在釋放熱能，並不會殘留在食物內，因此不管使用微波爐的次數多寡、人和微波爐之間的距離，都不會對人體造成傷害。

高敏敏表示，比起輻射更應該注意微波食品當中的鈉含量，以及使用微波爐的5大風險。

●重複加熱容易使營養流失

重複加熱除了會滋生細菌，還會造成營養流失，因此建議加熱以一次為限。

●隔夜菜易變質

吃過的食物勿放隔夜，以免口水造成食物污染，建議如果要保存，在用餐之前就要先把食物分裝好再吃。

●微波時間過長

食物復熱時一定要完全加熱，因為加熱超過70°C，較能有效殺菌；但過長的微波時間會使食物變成硬塊，過短又無法讓食物熟透，建議多加注意微波時間。

●塑化劑

微波前建議先拆除各種塑膠製品，比如保鮮膜，以免誤食塑化劑；不過，便利商店的塑膠包裝比較特別，通常都是無安全疑慮的，可以直接微波。

●4物品微波恐爆炸

包含密封食物，如未拆封的食物或是保鮮膜等；金屬容器，如鐵製便當盒或金屬餐具；有皮食物，如葡萄等有皮水果；有殼食物，如帶殼雞蛋或一整顆煮好的蛋。